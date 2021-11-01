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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن قواعد جديدة لانتقال المواطنين إلى حالة «التعايش مع كوفيد-19»، ومن بينها تخفيف سلسلة من القيود وإبراز وثائق التطعيم في الأماكن الأكثر خطورة مثل صالات الألعاب الرياضية وحمامات البخار والحانات.

وسجلت كوريا الجنوبية 1686 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 366386 إصابة بجانب 2858 وفاة.

ولكن هذا التحول الجديد في السياسات يأتي بعد حصول أكثر من 75 %من سكان البلاد على التطعيم الكامل.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من القواعد الجديدة لمدة شهر بجانب خطط لإلغاء جميع القيود بحلول فبراير.

وقال وزير الصحة كوون ديوك تشيول في اجتماع بشأن كوفيد-19 لوكالات كورية جنوبية: «طريق العودة إلى الحياة اليومية الذي نبدأ الخطوة الأولى عليه اليوم هو طريق لم نسلكه من قبل».

وطالب الوزير السكان بالاستمرار في استخدام الكمامات والتهوية المستمرة للغرف وإجراء الفحص في حالة ظهور الأعراض، مشيرا إلى أنه ما زالت هناك مخاوف من ظهور إصابات جديدة بسبب عوامل الخطر مثل الأشخاص غير المطعمين ونقص المناعة في المستقبل لدى المطعمين واحتفالات نهاية السنة.

وفي هذا السياق أعلن وزير العدل والتوظيف الكورى الجنوبى «أن كيونغ-دوك» اعتزام بلاده التخفيف التدريجى للقيود المفروضة على دخول العمال الأجانب التي تم فرضها بقوة منذ تفشى فيروس كوفيد-19.

وأوضح الوزير أن البلاد ستقبل العمال الأجانب من جميع الدول المرسلة بعد اتخاذ إجراءات مثل تطعيمهم في بلدانهم والتحقق من النتائج السلبية لاختبار «بي سي آر» وغيرها وذلك وفقا لوكالة الأنباء يونهاب .

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية تفرض قيودا على عدد الدول وعدد العمال الذين يمكنهم دخول البلاد من أجل منع انتشار كورونا من قبل العمال الأجانب القادمين من الخارج، إلا إذا كانت نتيجة اختبار «بي سي آر» لهم سلبية، ويتم عزلهم لمدة 14 يوما بعد الدخول

ولم تطبق كوريا الجنوبية إغلاقا عاما في أي وقت، لكنها تكافح موجة رابعة من الإصابات منذ يوليو عندما فرضت الحكومة قيودا أشد على التجمعات وطبقت قيود التباعد الاجتماعي.