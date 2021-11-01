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حكومة كردستان: داعش لا يزال يمثل تهديداً للعراق بأسره

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حكومة كردستان: داعش لا يزال يمثل تهديداً للعراق بأسره حكومة كردستان: داعش لا يزال يمثل تهديداً للعراق بأسره

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أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ضرورة التعاون بين قوات البيشمركة، والأجهزة الأمنية العراقية للقضاء على تنظيم داعش.

جاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني في برقية تعزية إلى أسرتي المقاتلين في قوات البيشمركة «خالد حميد هياس»، و«آكو كريم قادر» اللذين استشهدا ليلة أمس في مواجهات مع تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقال نيجيرفان بارزاني إن «استمرار واتساع وتكرار هجمات الإرهابيين تثبت بأن داعش مايزال يشكّل تهديدا حقيقا للسلم والاستقرار في البلاد، ولهذا يتعين بالتعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي والقوات الأمنية، وبدعم من التحالف الدولي مواجهته والقضاء عليه نهائيا».

وكتب بارزاني على حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: «لقد أحزنني بشدة استشهاد بطلين من أبطال البيشمركة، خالد حميد هياس كاكيي، وآكو كريم قادر، في هجوم الليلة الماضية من قبل إرهابي داعش على بردي. أتقدم بخالص التعازي والمواساة لذويهما ورفاقهما، وأشاطرهم أحزانهم».

وأضاف: «إن هذا الهجوم الإرهابي يثبت مجدداً أهمية التنسيق بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ومساعدة التحالف الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية لداعش وسد الثغرات الأمنية في المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان».

فيما قالت حكومة إقليم كردستان في بيان لها لقد برهنت قوات بيشمركة كردستان بأنها القوة الوحيدة والموثوق بها في حماية سكان هذه المناطق، إذ لا يمكن لداعش أن يجد له أي موطئ قدم أينما حلت البيشمركة، وعلى هذا الأساس تؤكد حكومة إقليم كردستان على أهمية وضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين قوات بيشمركة كردستان والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي ضد داعش.

المصرى اليوم

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