القيادة التحويلية والقيادة المستدامة دورة تدريبية بجامعة حلوان

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نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة حلوان دورة تدريبية أون لاين عبر برنامج زووم، بعنوان القيادة التحويلية والقيادة المستدامة، وذلك حرصاً على تدريب العاملين، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان.

حاضر في الدورة التدريبية الدكتورة منال محمود خيرى أستاذ مناهج واستراتيجيات العلوم الاقتصادية بكلية التربية جامعة حلوان.

وقال الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان باهتمام وحرص جامعة حلوان الدائم على عقد الدورات التدريبية للسادة العاملين بما يسهم في تأهيلهم بما يتواكب مع اتجاهات الدولة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية في المجالات التي تساهم في زيادة الإنتاجية في العمل، وإنجاز الأعمال بأفضل الطرق الممكنة، والمساهمة في التقدم إلى الأمام.

وقد تضمنت الدورة التدريبية تعريف مفهوم القيادة وهى القدرة على التأثير على الناس وتحريكهم نحو الهدف، وتوضيح مهارات القيادة وصفات القائد حيث يتميز بالعزيمة وضبط النفس، التواضع، تجنب اللوم، إشراك الآخرين في اتخاذ القرارات، قبول مبدأ المحاسبة، توفير الفرص، المبادرة والنشاط، مشاركة المعلومات، ترجمة الأقوال إلى أفعال، وكذلك التفويض .

كما تناولت الدورة التدريبية مناقشة واجبات القائد المبدع وتتمثل في تحويل الأهداف إلى نتائج، تحفيز الأفراد لتحقيق الأهداف، التعامل مع المتغيرات والمؤثرات، إعداد جيل من القادة، الجرأة في تبنى الأفكار الجديدة، كما أوضحت سمات القائد الفعال المؤثر وهي الذكاء، المرونة، بيت الرقابة، الطاقة العالية، السيطرة، الثقة، الحساسية للآخرين، الثبات، والاستقامة.

وكذلك تم توضيح سمات القائد الناجح وتتمثل في أنه يكون مبتكر، متطلع، مشارك، قدوة، منافس، ودود، يتميز بالأخلاق، أمين، إجتماعي، إنساني، متواصل، متعلم، مستشرق، مخطط، ملهم، مغير وكذلك محفز، كما تم مناقشة الفرق بين القائد والمدير من حيث الخصائص والمهام، كما أوضحت الدورة التدريبية أن القيادة تبدأ من الذات تليها قيادة الفريق ثم قيادة المؤسسة، وقيادة التغيير ثم قيادة المجتمع.

وتناولت أيضا توضيح أنماط القيادة وهي القيادة (الدكتاتورية، الديمقراطية، الحرة، الموقفية، التبادلية، التيسيرية، التعاونية، والقيادة الخادمة)، وتوضيح أبعاد القيادة الكاريزمية، وشرح الاستدامة والتنمية المستدامة، أبعادها، وكذلك القيادة المستدامة وماهيتها وأهمية القيادة المستدامة في المؤسسات التعليمية، وكذلك متطلباتها، ومستويات تطبيقها، وشرح تصنيف الممارسات للقيادة المستدامة، السمات المميزة للقادة المستدامين، وتحديات القيادة المستدامة.

وفى السياق ذاته قد أشرف على الدورة التدريبية محمد ناصر أمين عام الجامعة، ومها عبدالرحيم يونس أمين الجامعة المساعد، وعبدالقادر يونس مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، ورانيا عبدالوهاب مدير إدارة التدريب، وقد قام بتنسيق فعاليات الدورة التدريبية الأستاذة مى ممدوح، ومدحت محمد جابر مسؤولين التدريب عن بعد (أون لاين) بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة.