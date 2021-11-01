القبض على متهم بتحويل الأموال بنظام «المقاصة» بمساعدة سائق يعمل بدولة عربية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، أحد الأشخاص بقنا، لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال بنظام المقاصة، بالاشتراك مع سائق يعمل بإحدى الدول العربية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، وسائق متواجد بإحدى الدول العربية للعمل بها، مقيمين بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها، بالعملة الأجنبية.

وأضافت التحريات، باتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب المتهم الأول بالعملة المصرية بالبريد، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، وعقب ذلك يقوم الأول بتلقي تلك التحويلات وتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت 10 ملايين جنيه مصري.