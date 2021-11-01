ما هي الأوراق المطلوبة لزواج مصرية من أجنبي ؟

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حدد القانون الأوراق والمستندات المطلوبة لزواج المصرية من أجنبي والتي تتلخخص فيما يلي :
- إستخراج شهادة «عدم ممانعة» من سفارة بلد الزوج الأجنبي في مصر، كما يمكن إستخراج هذه الشهادة من وزارة الخارجية أو الداخلية في بلد هذا الزوج, ويتم ترجمتها ترجمة معتمدة من الجهات الرسمية هناك.
- التوجة بالشهادة إلى مصلحة الجوازات والهجرة لختم الباسبور بختم الإقامة المؤقتة.
- 5 صور مؤقتة لكل من الزوج والزوجة
- بطاقة الرقم القومي للزوجة المصرية وتكون سارية وصورة منها.
- جواز السفر للزوج الأجنبي وتكون به إقامة ليست سياحية.
- شهادة بإثبات ديانة الزوجة في حالة أن تكون ديانتها غير ديانة الزوج، ولابد أن تكون ديانتها من الديانات الثلاث (مسلمة- مسيحية- يهودية).
- عدد 2 شهود إثبات
- شهادة صحية لكل من الزوج والزوجة تستخرج من مستشفي حكومي معتد به في ذلك.
- يجب ألا يقل سن أي من الزوجين عن 21 سنة.