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ما هي الأوراق المطلوبة لزواج مصرية من أجنبي ؟

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ما هي الأوراق المطلوبة لزواج مصرية من أجنبي ؟ ما هي الأوراق المطلوبة لزواج مصرية من أجنبي ؟

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حدد القانون الأوراق والمستندات المطلوبة لزواج المصرية من أجنبي والتي تتلخخص فيما يلي :

  • إستخراج شهادة «عدم ممانعة» من سفارة بلد الزوج الأجنبي في ، كما يمكن إستخراج هذه الشهادة من وزارة الخارجية أو الداخلية في بلد هذا الزوج, ويتم ترجمتها ترجمة معتمدة من الجهات الرسمية هناك.
  • التوجة بالشهادة إلى مصلحة الجوازات والهجرة لختم الباسبور بختم الإقامة المؤقتة.
  • 5 صور مؤقتة لكل من الزوج والزوجة
  • بطاقة الرقم القومي للزوجة المصرية وتكون سارية وصورة منها.
  • جواز السفر للزوج الأجنبي وتكون به إقامة ليست سياحية.
  • شهادة بإثبات ديانة الزوجة في حالة أن تكون ديانتها غير ديانة الزوج، ولابد أن تكون ديانتها من الديانات الثلاث (مسلمة- مسيحية- يهودية).
  • عدد 2 شهود إثبات
  • شهادة صحية لكل من الزوج والزوجة تستخرج من مستشفي حكومي معتد به في ذلك.
  • يجب ألا يقل سن أي من الزوجين عن 21 سنة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
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