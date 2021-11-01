ياسر رضوان يبدأ مهمته مع النصر بمواجهة المريخ

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قرر مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق، تعيين ياسر رضوان نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق مديرا فنيا للفريق الكروي الأول لاستكمال مسيرة الفريق في الموسم الحالي بدوري القسم الثاني خلفا لخالد غنيم .

وعقد رحيم عبدالحق مدير الكرة بالنادي جلسة مع ياسر رضوان تم خلالها الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالتعاقد وتم الاستقرار على استمرار الجهاز المعاون دون تغيير محمد عبدالفتاح كفتة رئيسا للجهاز ومحمد خلف وحازم ممدوح مدربين ومحمود نبيه مدربا لحراس المرمي ومحمد عثمان محلل الأداء البدني وإيهاب السيد مخطط أحمال ويوسف يسري محلل للاداء الفني والدكتور محمد رفعت طبيب الفريق واشرف حامد المدير الإداري ومدحت محمد اداري .

ومن المقرر أن يقود ياسر رضوان مران الفريق غدا استعدادا لمواجهة المريخ في الجولة السادسة يوم الجمعة المقبل .

الجدير بالذكر أن ياسر رضوان قد تقدم باعتذار عن الاستمرار في منصب المدير الفني فريق الالومنيوم واحتل معهم المركز الثالث ب9 نقاط.

وأكد رحيم عبدالحق أنه تم الاستقرار على ياسر رضوان كونه يمتلك خبرات جيدة في مجال التدريب وخاصة في القسم الثاني ولديه مقومات تجعله ينجح مع فريق النصر في المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن التفاوض معه لم يستغرق وقتا طويلا حيث رحب رضوان بخوض التجربة مع النصر ونتمني له كل التوفيق .

يذكر أن ياسر رضوان بدأ المشوار مع كرة القدم كلاعب في نادي بلدية المحلة منذ عام 1990 حتي عام 1996 ثم انتقل للانحراف بنادي هانز روستوك الألماني منذ عام 1996 حتي عام 2002 بعد تألق بشكل لافت للنظر من منتخب مصر وحصوله على افضل ظهير ايمن في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1996 ثم انتقل النادي الاهلي عام 2002 واستمر معه حتي عام 2005 ولعب في صفوف المنتخب القومي منذ عام 1996 حتي عام 2004 وشارك في أربع بطولات لكأس الأمم الافريقيه أعوام 1996 و1998 و2000 و2002 وحصل على بطولة كأس الأمم عام 1998 بوركينا فاسو تحت قيادة الجنرال محمود الجوهري المدي. الفني وقتها كما شارك في بطولة كأس العالم للقارات بالمكسيك عام 1999 وحصل على كأس مصر وكأس السوبر مع النادي الاهلي .

وبدا ياسر رضوان مشواره مع التدريب كمديرا فنيا بأكاديمية الكرة بالنادي الأهلي ثم مدربا بقطاع الناشئين بالنادي ثم مدرب عام بالفريق الأول بالنادي الأهلي قبل أن يتولي منصب المدير الفني لفريق نبروه بالممتاز ب ثم تولي تدريب فريق النصر الليبي كمديرا فنيا ثم تولي منصب المدير. الفني لمنتخب مصر مواليد 1995 ثم مديرا فنيا لبلدية المحلة والنجوم وجمهورية شبين.