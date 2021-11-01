مودريتش يحقق حلم إمراة شمال غرب إسبانيا

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قرر لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، تحقيق حلم امرأة عمرها 80 عامًا من منطقة زامورا شمال غرب إسبانيا بالتقاط صورة معها، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تكشف عن هذه الأمنية عبر منصة تيك توك.

وأكد اللاعب الكرواتي أنه سيحقق أمنية إلبيرا تورينيو بيريز (80 عامًا) بعد أن كشفت في مقطع الفيديو «أود رؤية مودريتش خاصتي

وتابعت «مودريتش الأفضل في ريال مدريد، إنه رجل خارق وشاب متواضع وجيد، سأحرص على التقاط صورة معه عندما أذهب لمدري.

واعترف مودريتش أن مقطع الفيديو المنتشر ألهمه كثيرًا، ووعد بالتعرف على إلبيرا، وبالطبع التقاط صورة معها، إضافة إلى منحها قميص الميرنجي، وهو ما أثار إعجاب رواد الشبكات الاجتماعية.