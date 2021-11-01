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تعرف على موقف الأهلي بعد أزمة كهربا خلال المؤتمر الصحفي

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تعرف على موقف الأهلي بعد أزمة كهربا خلال المؤتمر الصحفي تعرف على موقف الأهلي بعد أزمة كهربا خلال المؤتمر الصحفي

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إستفسر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، من محمود كهربا لاعب الفريق عن حقيقة قيامه بتسريب أخبار الفريق بعد اللغط الذي حدث على هامش المؤتمر الصحفى الذي عقد عقب مباراة البنك الأهلى بعد توجيه سؤال لموسيمانى عن أسباب عدم منح كهربا الفرصة في المباريات وهو ما أثار استغراب المدير الفني من معرفة هذا الأمر.

ورد موسيماني قائلا: نعم أعد الجميع بالحصول على الفرصة لكن أتعجب كثيرا من معرفة وسائل الإعلام بهذه التفاصيل. ونفى اللاعب حديثة بهذا الأمور وكتب كهربا، عبر حسابه على «إنستجرام» بعد دقائق قليلة من مؤتمر موسيماني: «بالنسبة للصحفيين الذين يتحدثون باسمي، لم يصدر مني أي تصريح في أي اتجاه لأي شخص، وإذا أردت التحدث سيكون من خلالي شخصيا.
وأضاف،لم يصدر مني أي تصريحات، وجاهز للمواجهة في هذا الشأن، لم ولن تحدث مني مثل هذه الأمور على الإطلاق.

ووفقا لمصدر داخل النادى فان موسيمانى رفض تصعيد الأزمة مع اللاعب بسبب إنشغال الجميع بمباراة القمة بجانب إستعدادات النادى لانتخابات مجلس الإدارة التي ستجرى يومى 25 و26 نوفمبر الجارى .

المصرى اليوم

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