أزمة مُشتعلة.. طلعت يوسف يقترب من الرحيل عن الإسماعيلي

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اندلعت أزمة داخل أروقة نادى الإسماعيلى خلال الساعات القليلة الماضية، بعد فوز يحيى الكومى برئاسة الدراويش عقب الانتخابات التي أقيمت أمس الأول، وذلك بعدما صرح عقب فوزه مباشرة بأنه من الوارد تغيير الجهاز الفنى للدراويش خلال الفترة المقبلة، إلى جانب منحه فرصة لطلعت يوسف في مباراة البنك الأهلى المقبلة في بطولة الدورى الممتاز.

من جانبه، رد طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لن أدخل في مهاترات مع يحيى الكومى على الإطلاق، أنا مريض بفيروس كورونا منذ 20 يوما ولا أعرف أي شىء عن الفريق على الإطلاق، ولا يزال أمامى أسبوع للعودة لقيادة التدريبات».

وأضاف المدير الفنى: «تصريحات يحيى الكومى لا تهمنى على الإطلاق، فهو حر في حديثه، وسأدرس تقديم الاستقالة خلال الساعات القليلة المقبلة، وأنا غير مسؤول نهائيا عن الهزيمتين اللتين تلقاهما الفريق أمام الأهلى وسيراميكا كليوباترا».

كان يحيى الكومى، رئيس نادى الإسماعيلى الجديد، أكد أن المجلس الجديد يسعى لانتشال النادى من الأزمات التي يعانى منها، وقال: «حزين جدا على حال الدراويش بعد الهزيمتين في أول الدورى».

وأضاف الكومى: «المسؤولية كبيرة، وزعلانين جدا على الحال اللى وصل له نادى الإسماعيلى بعد الهزيمة الثانية في الدورى، والمجلس الجديد ليس له يد في اختيار الجهاز الفنى أو اللاعبين، ونسعى لقيادة سفينة الإسماعيلى لبر الأمان».

يذكر أن يحيى الكومى فاز بمنصب رئيس النادى الإسماعيلى، وخالد زين في منصب نائب رئيس النادى، وحاتم حجازى أمينًا للصندوق، كما فاز في منصب العضوية فوق السن كل من: محمد أسامة أبوالعلا، وخالد الطيب، ووليد شعيب، وعاطف زايد، كما فازت في منصب تحت السن نانسى القاضى.

وتابع: «أسعى للنجاح مع الإسماعيلى وإعادته لمنصات التتويج، وأمامنا فرصة لتنفيذ البرنامج الانتخابى في الفترة المقبلة». واستطرد: «سيتم منح طلعت يوسف الفرصة لقيادة الإسماعيلى أمام البنك الأهلى.. لو فاز سيأخذ فرصة أخرى، ولو انهزم ستتم إقالته لأننا لن نتحمل هزيمة الإسماعيلى في ثلاث مباريات متتالية».