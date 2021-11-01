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نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر الاثنين، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانونين رقمي 132 و143 لسنة 2021.

ونص القرار الأول على الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.

فيما نص القرار الثاني على الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال إدكو البحرية بدلتا النيل.