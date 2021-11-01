روّج لامتلاكه كميات كبيرة عبر «فيس بوك».. ضبط شخص احترف تقليد الأموال في الغربية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بتقليد العملات الوطنية من مختلف الفئات، وترويجه لها عبر حساب شخصي أنشأه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، بممارسة نشاطا إجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الوطنية من خلال قيامه بإنشاء حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» واستخدامه في الترويج لامتلاكه كميات كبيرة من العملات الوطنية المقلدة من فئات مختلفة، وترويجها على العديد من الأشخاص راغبى الحصول عليها.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبلغ مالي من العملات الوطنية المقلدة، وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الصور للعملات المقلدة المضبوطة ومحادثات بينه وبين عملائه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتطوير مناقشته اعترف بإنشائه الحساب الشخصي وقيامه بتقليد العملات الوطنية المضبوطة باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص به والذي يحتفظ به في مسكنه، وبإرشاده تم ضبط مبلغ مالي من ذات العملات المضبوطة بحوزته «مقلدة» و10 ورقات من الورق الأبيض مطبوع عليه أحد وجهى العملات المقلدة، وطابعة ألوان، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوى أحد برامج تعديل الصور ونماذج العملات المضبوطة المقلدة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.