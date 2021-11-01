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كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:54 مساءً
أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:54 مساءً
قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر في مواجهة الاتفاق ومواجهة سهلة للهلال والإثارة تجمع الاتحاد والفتح
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:54 مساءً
الجامعة العربية تتوصل إلى مدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:54 مساءً
"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها لطلب المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:54 مساءً
شرطة مكة تستردّ مركبات مسروقة استُخدِمت في جرائم جنائية وتقبض على سارقيها
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:54 مساءً
إطلاق أول جمعية مهنية للطهي في المملكة
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:54 مساءً
اغتيال مدير العمليات بإدارة السلطة المحلية في عدن أمام عيني نجله
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:49 مساءً
«معلومات الوزراء» يجري استطلاعًا حول رؤية المصريين لوضع« كورونا» خلال الـ3 شهور المقبلة
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:48 مساءً
تلقى 114 ألف شكوى نصيب الوزارات 69%.. مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال أكتوبر
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:48 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
بلينكن لشبكتنا عن النووي الإيراني: كل الخيارات مطروحة على الطاولة
فيديو
cnn arabic
الاثنين 01 نوفمبر 2021 02:12 مساءً
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