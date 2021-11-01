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بريطانيا تمهل فرنسا 48 ساعة لسحب تهديدات "نزاع الصيد" وإلا تحركت ضدها

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بريطانيا تمهل فرنسا 48 ساعة لسحب تهديدات "نزاع الصيد" وإلا تحركت ضدها بريطانيا تمهل فرنسا 48 ساعة لسحب تهديدات "نزاع الصيد" وإلا تحركت ضدها
"تروس" اعتبرت تصرف باريس غير منصف

بريطانيا تمهل فرنسا 48 ساعة لسحب تهديدات

أمهلت بريطانيا، اليوم (الاثنين)، فرنسا 48 ساعة للتراجع عن تهديداتها في الخلاف المتعلق بحقوق الصيد، وإلا فسوف تواجه إجراءً قانونياً بموجب الاتفاق الذي أبرم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس: "لقد وجه الفرنسيون تهديدات غير معقولة تماماً منها تهديدات لجزر القنال ولصناعة صيد الأسماك الخاصة بنا وعليهم أن يسحبوا تلك التهديدات وإلا فسوف نستخدم الآليات بموجب اتفاقنا التجاري مع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت "تروس": "لم يكن تصرف الفرنسيين منصفاً.. ليس ضمن شروط اتفاق التجارة.. وإذا تصرف شخص ما على نحو غير عادل في اتفاق تجاري فيحق لك اتخاذ إجراء ضده والسعي إلى بعض الإجراءات التعويضية.. وهذا ما سنفعله إذا لم يتراجع الفرنسيون".

وهدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس باتخاذ خطوات ضد بريطانيا إذا استمرت في "عدم احترامها لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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