أخبار عاجلة

كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد -
أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة -
قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر في مواجهة الاتفاق ومواجهة سهلة للهلال والإثارة تجمع الاتحاد والفتح -
الجامعة العربية تتوصل إلى مدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج -
"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها لطلب المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 -
شرطة مكة تستردّ مركبات مسروقة استُخدِمت في جرائم جنائية وتقبض على سارقيها -
إطلاق أول جمعية مهنية للطهي في المملكة -
اغتيال مدير العمليات بإدارة السلطة المحلية في عدن أمام عيني نجله -
«معلومات الوزراء» يجري استطلاعًا حول رؤية المصريين لوضع« كورونا» خلال الـ3 شهور المقبلة -
تلقى 114 ألف شكوى نصيب الوزارات 69%.. مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إعادة فتح باب الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية

Print
إعادة فتح باب الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية إعادة فتح باب الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية
في مجالات العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجيا والأخلاق والعلوم السياسية

إعادة فتح باب الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية

أعادت منظمة الصحة العالمية فتح باب الترشح للخبراء للانضمام إلى المجموعة الاستشارية العلمية لأصول مسببات الأمراض المستحدثة، وذلك بدءًا من اليوم حتى 3 نوفمبر الجاري.
وتُستَقبل الترشحات من المختصين في مجالات العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجيا والأخلاق والعلوم السياسية والسلامة والأمن البيولوجي.
ودعت المنظمة المترشحين الجدد إلى ألا يكون لديهم أي تضارب في المصالح في حال قبول عضويتهم في المجموعة.
وترتكز مهمة المجموعة الاستشارية في التحديد المبكر لمسببات الأمراض الجديدة، ومعالجة عوامل الخطر التي تسهم في ظهورها وانتشارها، بالإضافة إلى تقديم المشورة لأمانة المنظمة بشأن الاعتبارات التقنية والعلمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد

كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد

أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة

أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة

قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر في مواجهة الاتفاق ومواجهة سهلة للهلال والإثارة تجمع الاتحاد والفتح

قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر في مواجهة الاتفاق ومواجهة سهلة للهلال والإثارة تجمع الاتحاد والفتح

الجامعة العربية تتوصل إلى مدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج

الجامعة العربية تتوصل إلى مدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج