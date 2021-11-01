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سميرة سعيد وزياد برجى على مسرح النافورة في مهرجان الموسيقى العربية 30

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سميرة سعيد وزياد برجى على مسرح النافورة في مهرجان الموسيقى العربية 30 سميرة سعيد وزياد برجى على مسرح النافورة في مهرجان الموسيقى العربية 30

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ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نسخته 30 يقام في الثامنة مساء الثلاثاء 2 نوفمبر على مسرح النافورة حفلا تتغنى خلاله النجمة المغربية سميرة سعيد بقيادة المايسترو محمد عرام بباقه من أجمل اعمالها التي أضاءت مشوارها الفنى ويسبقها فاصلا للنجم اللبنانى زياد برجى الذي يقدم مجموعة من أعماله الغنائية الشهيرة.

كما يقدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبدالوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى وذلك في السابعة مساء على المسرح الخارجى.

وفى العاشرة صباحا على المسرح الصغير تبدا جلسات المؤتمر العلمى المصاحب حيث تناقش الجلسة الأولى محور الابداع المعاصر للموسيقى العربية بين التخت والاوركسترا بحضور ضيف من عده دول عربية.

وتنطلق الجلسة الثانية في الثانية عشر والنصف ظهرا وتناقش محور الكتابة لآلات الموسيقى العربية بين التخت والاوركسترا بحضور الدكتور عصام الجودر (البحرين) مقررا، الدكتور عبدالحميد حمام (الأردن)، الدكتورة احلام أكبر بن الشيخ صالح (الكويت)، الدكتور كمال يوسف على (السودان)، الدكتور مصطفى عباس (العراق).

أحدث جلسة تصوير للفنانة سميرة سعيد - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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