«الجيزة» تستعد لموسم الأمطار بحصر 200 نقطة تجمع و 1708 بالوعة صرف

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عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إجتماعاً للوقوف على إستعدادات أجهزة المحافظة لمجابهة الأمطار والوقزف على الحالة النهائية للمعدات والشفاطات وفرق العمل، لتنظيم الادغوار وتحديد خطط التمركز بكافة قطاعات المحافظة .

وأكد على الأجهزة التنفيذية بضرورة تنفيذ الخطط الإستباقية التي تم إعدادها للتعامل الفوري مع أي موجات للأمطار ورفع درجة الإستعداد للدرجة

مشيراً إلى أنه تم تحديد ٢٠٠ نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفوري معها من خلال ٦٠٠ معدة وسيارة شفط، تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز، على أن يتم نشر الفرق والمعدات بالنقاط الساخنة حال ورود تحذيرات بأى موجة إضطرابات جوية.

وأشار المحافظ إلى أنه قد سبق تجهيز تلك النقاط بــ ١٧٠٨ بالوعات لصرف مياه الأمطار لتصريف المياه على شبكات الصرف الصحى، لمنع تراكمها بالميادين والطرق ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق مع التنسيق الدائم مع غرف العمليات بمختلف الجهات المعنية والربط مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة لتنسيق الجهود .

واكد على مراجعة كافة سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار وشبكات بالوعات الصرف وصرف الأمطار ومخرات السيول وشبكات الإنارة.

و كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاستمرار في تنفيذ خطه التوسع في تركيب بالوعات صرف الأمطار خاصة بالشوارع الجاري تطويرها والانفاق ومنازل الكبارى ونقاط تجمع مياه الأمطار التي بحاجة لبالوعات إضافية لدعمها دون الإضرار بنتائج أعمال التطوير التي شهدتها العديد من قطاعات المحافظة خلال الفترة الماضية.

وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين مشدداً على أنه لن يسمح بأى تقصير يعرض حياة المواطنين للخطر.

كما بحث راشد استعدادات مديرية الموارد المائية والرى لمواجهة السيول موجهاً بالجاهزية التامة لمخرات السيول بمركزي الصف وأطفيح وتدعيم الأعمال الصناعية من بحيرات وحواجز لمنع وصول المياه إلى الكتل السكنية.

وناقش المحافظ إستعدادات مديرية التضامن الإجتماعى والشباب والرياضة الخاصة بإعداد مراكز الإيواء الدائمة والمعدة للطوارئ بالمدارس ومراكز الشباب بالأحياء والمراكز والمدن وشدد على توفير الدعم اللازم لكل منها وتجهيز سبل الإقامة والإعاشة على أن يتم إمدادها بمصادر الطاقة البديلة وأفران الخبز المتحركة والسلع التموينية اللازمة لإعداد الوجبات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة.

وكلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسباً لأية حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأي محور مروري.