العالم يحصل على 7 مليارات جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا نصفهم للصين والهند وأمريكا

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تجاوزت عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعطاة في العالم 7 مليار جرعة، استنادا إلى التصريحات الرسمية لحكومات الدول، فيما شغل أكثر من نصف هذا العدد يمن نصيب 3 دول فقط وهي الصين بـ2.3 مليار جرعة والهند بـ1.1 مليار تطعيم والولايات المتحدة بـ0.4 مليار جرعة، وفقا لوكالة «تاس» الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أنه لا توجد إمكانية لحساب عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل ضد المرض لأن الإحصاءات في الكثير من الدول تعكس فقط حصيلة الجرعات التي تم إعطاؤها.

وتجاوزت الإصابات في العالم 246 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين و200 آلاف حالة منذ انتشار الجائحة.