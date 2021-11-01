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إصلاح هبوط أرضي بشارع جمال عبد الناصر شرق الإسكندرية

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إصلاح هبوط أرضي بشارع جمال عبد الناصر شرق الإسكندرية إصلاح هبوط أرضي بشارع جمال عبد الناصر شرق الإسكندرية

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أتم حي المنتزه أول بالتنسيق مع شركة مياه الشرب ومديرية الطرق بالإسكندرية، اليوم، أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بشارع جمال عبدالناصر، وذلك دون خسائر.

تاقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضي بالتربة والأسفلت تقاطع شارع صلاح الدين شطا مع شارع جمال عبدالناصر بجوار محطة 4.

انتقل مسئولي إدارتي المتابعة الميدانية والطرق بالحي، وتبين من الفحص أن سبب الهبوط هو تسريب ناتج عن محبس خط المياه بقطر 20 مم المار بجوار المحطة.

وأكدت المعاينة باستخدام الكاميرات التلفزيونية سلامة خط الانحدار والطرد المار أسفل طريق جمال عبدالناصر، وعدم حدوث أي خسائر في الممتلكات والسيارات.

وتواجد مندوبو شركات المرافق العامة «الصرف الصحي، الغاز، الكهرباء»، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والطرق، وذلك لتأمين الكابلات والمواسير والخطوط أثناء أعمال الحفر.

وأوضحت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إنه تم الانتهاء من أعمال الحفر وإصلاح التسريب، وجرى تسليم موقع الهبوط لمديرية الطرق لبدء أعمال الرصف.

إصلاح هبوط أرضي بشارع جمال عبد الناصر شرق الإسكندرية

المصرى اليوم

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