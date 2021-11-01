★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طبقت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، قواعد جديدة بهدف انتقال المواطنين إلى حالة التعايش مع كورونا من بينها تخفيف سلسلة من القيود وإبراز وثائق التطعيم في الأماكن الأكثر خطورة مثل صالات الألعاب الرياضية وحمامات البخار، وذلك بعد حصول أكثر من 75 % من سكان البلاد على التطعيم الكامل.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من القواعد الجديدة لمدة شهر بجانب خطط لإلغاء جميع القيود بحلول فبراير.

وطالب وزير الصحة كوون ديوك تشيول، السكان بالاستمرار في استخدام الكمامات والتهوية المستمرة للغرف وإجراء الفحص في حالة ظهور الأعراض.

وأشار المسؤول الكوري إلى أنه مازالت هناك مخاوف من ظهور إصابات جديدة بسبب عوامل الخطر، مثل الأشخاص غير المطعمين ونقص المناعة في المستقبل لدى المطعمين واحتفالات نهاية السنة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 246 مليون حالة، وأكثر من 5 ملايين و200 ألف وفاة منذ انتشار الجائحة.