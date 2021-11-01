أخبار عاجلة

رجال سلة الأهلي يواجهون الاتصالات في إياب ربع نهائي دوري المرتبط -
«مفيش تقدم والحالة حرجة».. ابنة سهير البابلي تكشف تطورات جديدة لصحة والدتها -
عبدالله سامي رئيسًا مشاركًا لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم «إياس» -
«القوى العاملة» تنظم ندوة عن دور التدريب المهني في توفير فرص العمل بسوهاج -
كل ما تريد معرفته عن «الكارت الموحد الذكي» لوسائل النقل -
إلهام شاهين لـ«الإعلاميين»: «متنقلوش عننا الوحش حتي لو شفتوه» -
الجيزة: إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة ٢١ فدانًا بمنشأة القناطر -
وزير الإسكان يتابع المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة (فيديو) -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 710 أقراص ترامادول -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طائرة «درون» مفككة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كوريا الجنوبية تبدأ من اليوم مرحلة التعايش مع

Print
كوريا الجنوبية تبدأ من اليوم مرحلة التعايش مع فيروس كورونا كوريا الجنوبية تبدأ من اليوم مرحلة التعايش مع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طبقت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، قواعد جديدة بهدف انتقال المواطنين إلى حالة التعايش مع كورونا من بينها تخفيف سلسلة من القيود وإبراز وثائق التطعيم في الأماكن الأكثر خطورة مثل صالات الألعاب الرياضية وحمامات البخار، وذلك بعد حصول أكثر من 75 % من سكان البلاد على التطعيم الكامل.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من القواعد الجديدة لمدة شهر بجانب خطط لإلغاء جميع القيود بحلول فبراير.

وطالب وزير الصحة كوون ديوك تشيول، السكان بالاستمرار في استخدام الكمامات والتهوية المستمرة للغرف وإجراء الفحص في حالة ظهور الأعراض.

وأشار المسؤول الكوري إلى أنه مازالت هناك مخاوف من ظهور إصابات جديدة بسبب عوامل الخطر، مثل الأشخاص غير المطعمين ونقص المناعة في المستقبل لدى المطعمين واحتفالات نهاية السنة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 246 مليون حالة، وأكثر من 5 ملايين و200 ألف وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة العالمية» تُحدد 7 طرق لمنع انتشار فيروس كورونا (تعرف عليها)

«الصحة العالمية» تُحدد 7 طرق لمنع انتشار فيروس كورونا (تعرف عليها)

"هيهي".. أخطر متحور في فيروس كورونا تعلنه الصين

"هيهي".. أخطر متحور في فيروس كورونا تعلنه الصين

"هيهي".. أخطر متحور في فيروس كورونا تعلنه الصين

"هيهي".. أخطر متحور في فيروس كورونا تعلنه الصين

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا