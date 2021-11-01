طلب إحاطة لوزيرة الصحة بعد غلق قسم الأمراض النفسية للنساء بمستشفى الفيوم العام

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تقدمت النائب مرڤت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بخصوص غلق قسم الأمراض النفسية للنساء بمستشفى الفيوم العام منذ عدة سنوات؛ مما يشكل عبئا كبيراً على محافظة تعدادها ٤ ملايين نسمة وهو القسم الوحيد الذي يخدمها، مما يضطر تلك الحالات للذهاب لمحافظة بني سويف أو القاهرة، مع طلب بإعادة فتح القسم وإزالة أسباب إغلاقه.

وأضافت في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن فقدان الأحباب والأصدقاء السريع في بعض الحالات عند الإصابة بكورونا، يسبب مشاكل نفسية تلقي بظلالها على المجتمع، موضحة أن صحة المجتمع النفسية هي الضامن الأكيد لمجتمع سوي ومنتج وفعال مهما زادت فرص التنمية، تبقي السلامة النفسية ركنًا هامًا في بناء المجتمعات والدول.