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خبراء : التحول الرقمي يعزز اداء عمل الشركات ويقلل من التكاليف

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خبراء : التحول الرقمي يعزز اداء عمل الشركات ويقلل من التكاليف خبراء : التحول الرقمي يعزز اداء عمل الشركات ويقلل من التكاليف

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تتجه حاليا للتوسع في مشروعات التحول الرقمي و الرقمنة لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل في إطار رؤيتها لبناء مصر الرقمية و تتضمن هذه المشروعات العديد من الفرص لإقامة شراكات عالمية لتحقيق التحول الرقمى.

كما اتجهت عدد من الشركات في العديد من المجالات الصناعية و الانتاجية الي الاعتماد علي التطبيقات التكنولوجية لتطوير الاعمال في ظل تاثيرات جائحة كورونا والحاجة الي حلول تتوافق مع الاوضاع الجديدة و التي تحتاج الي العمل عن بعد و الوصول الي حلول مبتكرة .
وقال الدكتور رياض أرمانيوس الرئيس التنفيذي لاحدي شركات الادوية ان تطوير قاعدة بيانات الشركات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ستوفر بيئة عمل رقمية متكاملة لإحداث طفرة في مجال خدمات الرعاية الطبية المقدمة للعميل المصري والعملاء الآخرون في أكثر من 40 دولة حول العالم لايفا فارما.
وأضاف أن التحول الرقمي احد تطبيقات معايير ثورة الجيل الرابع ، بالإضافة الى ان الشراكة مع كبرى شركات الرعاية الصحية العالمية في صناعة حلول الرعاية الصحية الحديثة والمبتكرة لخدمة المرضى على مستوى العالم.

وقال المهندس مايكل منير، مدير قطاع التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ان خطط التحول الرقمي من خلال عدد كبير من المنتجات والخدمات الحديثة التي تعتمد على أحدث أنظمة التكنولوجيا ستوفر بيئة عمل مميزة للموظفين و المستهلكين والعملاء، كما أنها موفرة التكاليف و قائمة على اتخاذ القرارات المعتمدة على المعلومات
وقال جمال سليم، الرئيس التنفيذي للينك داتا سنتر:" في ظل التحديات التي يشهدها العالم حاليًا، يعيد التحول الرقمي ابتكار الطريقة التي ننفذ بها أعمالنا، وتتوقع ايفا فارما أن تشهد ارتفاعًا في انتاجية موظفيها وقدرات إدارة تكنولوجيا المعلومات بها ، مشيرا الي ان العمليات المتحولة رقميًا حل سحري لتعزيز كفاءة الشركات، كما انها تمهد الطريق لعالم جديد مليء بفرص النمو"

المصرى اليوم

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