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أهالي منطقة «كندلية» بطنطا يوقعون عقود الوحدات السكنية الجديدة قبيل الإخلاء

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أهالي منطقة «كندلية» بطنطا يوقعون عقود الوحدات السكنية الجديدة قبيل الإخلاء أهالي منطقة «كندلية» بطنطا يوقعون عقود الوحدات السكنية الجديدة قبيل الإخلاء

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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توقيع أهالي منطقة «كندلية» العشوائية لعقود الوحدات السكنية الجديدة تمهيداً لإخلائها، إذ تعد هذه المنطقة واحدة من المناطق العشوائية الخطرة التابعة لحي ثان طنطا والجاري تطويرها ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات بالتعاون مع صندوق التطوير الحضاري التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وأكد رحمي أن المحافظة تسعى جاهدةً لتنفيذ خطة الدولة وتعليمات القيادة السياسية بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين، حيث قامت المحافظة ببناء ١١ عمارة، تضم ١٥٢ وحدة سكنية و٢٨ محلاً تجارياً بتكلفة قدرها ٩٤ مليون جنيه على أحدث طراز، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب توفير كافة احتياجاتهم من سكن مناسب يليق بهم، حيث تم توقيع العقود الخاصة بهذه الوحدات بحضور لجنة تم تشكيلها بهذا الخصوص تمهيداً لتنفيذ إخلاء المنطقة بالكامل تحت إشراف الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

المصرى اليوم

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