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إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا.. وتؤكد عدم اختلاطها بالرئيس الأمريكي

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إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا.. وتؤكد عدم اختلاطها بالرئيس الأمريكي إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا.. وتؤكد عدم اختلاطها بالرئيس الأمريكي

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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إصابتها بفيروس كورونا، موضحة أنه لم يكن لها أي اتصال مباشر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأضافت أنها اتخذت القرار بعدم السفر يوم الأربعاء الماضي ضمن الرحلة الخارجية للرئيس الأمريكي لحضور قمة المناخ «بسبب حالة عائلية طارئة، كانت نتيجة ثبوت إصابة أفراد أسرتها بالفيروس .

وأضافت ومنذ ذلك الوقت، دخلت في حجر صحي وأجريت اختبارات الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي وكانت نتائجها سلبية، لكن نتيجة التحليل كانت إيجابية يوم الأحد، وأنها لم تكن على اتصال شخصي مع الرئيس الأمريكي أو كبار موظفي البيت الأبيض، مضيفة أن عراضها خفيفة وسوف تواصل العمل من المنزل.

وتجاوزت الإصابات في العالم 246 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين و200 آلاف حالة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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