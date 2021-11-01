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أستقر رأى الجهاز الفنى للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة كالوس كيروش على اعلان قائمة اللاعبين المحليين و المحترفين حيث تقرر اعلان الاسماء يوم الجمعة وتحديدا عقب مباراة الاهلى والزمالك من أجل الدخول فى معسكر مغلق يستمر حتى موعد السفر الى انجولا و الذى تحدد له رسميا يوم 9 نوفمبر استعدادا لخوض المباراة .ودخل احمد حمدي لاعب مونتريال الكندي فى حسابات الجهاز الفنى بأول مرة منذ تولى كيروش مسؤولية تدريب الفراعنة وذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى متميز مع فريقه بناء على التقرير الذى اعده مساعد كيروش مؤخرا .

يأتى هذا فى الوقت تأكد صعوبة لحاق عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألمانى بالمعسكر المقبل و الذى كان متواجدا فى المعسكر الأخير وشارك فى مباراتى ليبيا ونجح فى تسجيل هدف فى المباراة الأولى من تسديده قوية .

حيث تعرض مرموش لاصابة قوية فى كاحل قدمة حرمته من المشاركة فى اخر مباريات الفريق أمام أوجسبورج وحاجته لبعض الوقت للعودة للمباريات الرسمية مع نادية

ووفقا للدكتور محمد أبو العلا طبيبب المنتخب أن اللاعب أمامه برنامج تاهيلى طويل من اجل استعادة كامل لياقتة ومن المبكر حسم موقفه من المعسكر .