يحيى الكومي: نخطط للتعاقد مع ميدو لخلافة طلعت يوسف

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أكد المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد، أنه ستتم إقالة طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حال خسارة الفريق في المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي.

وقال يحيى الكومي، في تصريحات إذاعية: «اذا خسر الفريق في المباراة المقبلة من البنك الأهلي، سوف نطلب من طلعت يوسف فسخ التعاقد بالتراضي، لأن الفريق يقدم نتائج سلبية تحت قيادته»، مضيفًا: «المستوى الذي ظهر عليه الفريق في أول مباراتين بالدوري لا يرضي طموحات جماهير الدراويش، لذلك يجب أن نبحث عن تصحيح المسار سريعًا».

وأضاف: «نخطط للتعاقد مع أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، حال رحيل طلعت يوسف، فهو قادر على إعادة ترتيب الأوضاع داخل الفريق وإعادة الروح لدى اللاعبين».

يذكر أن الاسماعيلي تعرض للخسارة في أول مباراتين بالدوري أمام الأهلي برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي، الخميس المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.