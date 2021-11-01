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نجم مونتريال الكندي مفاجأة كيروش امام انجولا والجابون

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نجم مونتريال الكندي مفاجأة كيروش امام انجولا والجابون نجم مونتريال الكندي مفاجأة كيروش امام انجولا والجابون

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وضع الجهاز الفنى للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة كالوس كيروش عنصر جديد ينضم لأول مرة لصفوف وتحديدا المعسكر المقبل قبل اعلان قائمة اللاعبين المحليين والمحترفين المقرر اعلانها الجمعة المقبل وتحديدا عقب مباراة الاهلى والزمالك من أجل الدخول في معسكر مغلق يستمر حتى موعد السفر إلى انجولا والذي تحدد له رسميا يوم 9 نوفمبر استعدادا لخوض المباراة .

حيث استقر رأى كارلوس كيروش على ضم احمد حمدي لاعب مونتريال الكندي في حسابات الجهاز الفنى بأول مرة منذ تولى كيروش مسؤولية تدريب الفراعنة وذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى متميز مع فريقه بناء على التقرير الذي اعده مساعد كيروش مؤخرا .

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفنى أن قائمة اللاعبين المحليين قد تشهد تواجد بعض العناصر الجديده في المعسكر المقبل، بعد ظهور هؤلاء اللاعبين بمستوى طيب خلال مباريات الدورى، وقال: تألق بعض اللاعبين في الجولتين الاولى والثانية من الدورى الممتاز أسعد الجهاز الفنى من أجل اختيار عناصر متميزه للمعسكر المقبل .

المصرى اليوم

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