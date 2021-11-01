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الخيار بـ 2 جنيه .. انخفاض الخضروات في أسواق المنيا ()

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الخيار بـ 2 جنيه .. انخفاض أسعار الخضروات في أسواق المنيا (فيديو) الخيار بـ 2 جنيه .. انخفاض الخضروات في أسواق المنيا ()

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كشف السوق اليوم لبيع الخضروات بشادر مركز العدوة، شمال المنيا، انخفاض الخضروات، وانخفاض سعر كيلو جرام من الخيار إلى 2 جنيه، ورجح التجار والمزارعين هذا الانخفاض بسبب جني المحاصيل، وطرح كميات كبيرة في السوق .

وقال الحاج أحمد صابر، أحد التجار، داخل شادر العدوة، إن انخفاض الأسعار بسبب طرح وإغراق السوق بكميات كبيرة من الخضروات، حيث وصل سعر الخيار جملة أقل من 20 جنيها للكيلوجرام، مؤكدا على تواصل مسلسل انهيار أسعار المحاصيل الزراعية.

وكشف عاطف خميس ووحيد شحاتة، وعلي راضي، من المزارعين، عن تعرض المزارعين لخسائر فادحة في محاصيل الخضروات هذا العام، رغم قيام المزارعين بإنفاق تكاليف كبيرة على الإنتاجية، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة، وطالبوا بتدخل وزارة الزراعة لحل مشكلة الأسمدة، وصرف حصص الأسمدة للمستأجر وليس للمالك الذي يقوم ببيعها في السوق السوداء .

وقال الحاج حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، لقد تنبأنا بانخفاض أسعار الخضروات الزراعية قبل أسبوع، وهو ما تحقق خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض سعر الطماطم لأقل من 5 جنيهات، والبطاطس لـ 8 جنيهات، ومعظم الخضروات لأقل من 5 جنيهات للكيلوجرام.

المصرى اليوم

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