ضبط المتهمين بالتحرش بطالبة السلام..مسجلان خطر اجبراها على استقلال توك توك

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كشفت اجهزة الامن بالقاهرة ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين ، بأنه حال سير نجلته "طالبة ، مقيمة بذات العنوان" فوجئت بمركبة "توك توك" يستقلها شخصان قام أحدهما بإستيقافها ومحاولة إجبارها على إستقلال المركبة قيادة الآخر ، إلا أنها قاومتهما فقاما بالتحرش بها والإستيلاء منها على هاتفها المحمول كرهاً عنها ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ،شخصين ، لهما معلومات جنائية ، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهما ، وبحوزتهما "الهاتف المحمول المستولى عليه – سلاح نارى "فرد خرطوش" – طلقة من ذات العيار" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة .