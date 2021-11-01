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قتلت زوجها و زوجة عشيقها.. «سفاحة الطالبية» أمام الجنايات (تفاصيل مثيرة)

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قتلت زوجها و زوجة عشيقها.. «سفاحة الطالبية» أمام الجنايات (تفاصيل مثيرة) قتلت زوجها و زوجة عشيقها.. «سفاحة الطالبية» أمام الجنايات (تفاصيل مثيرة)

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أحالت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الاثنين، ربة منزل اشتهرت إعلاميًا بـ«سفاحة الطالبية»، المتهمة بقتل زوجها وزوجة عشيقها إلى محكمة الجنايات.
كما، قررت إحالة «العشيق» للمحاكمة، لاشتراكه في الجريمتين.

وتضمنت التحقيقات أن علاقة غير شرعية نشأت بين المتهمين مستغلين العلاقة الأسرية التي تربطهما فتعددت لقاءاتهما.

وأفادت التحقيقات بأن علاقة المتهمين استمرت نحو 5 سنوات، وخططا لجريمتهما بأن عاون كلا منهما الآخر على التخلص من العلاقة الزوجية للعيش سويًا.

وبحسب التحقيقات فإن المتهم عاون عشيقتها على دس مادة سامة في الطعام لزوجها للتخلص منه، ودٌفن المجني عليه باعتبار أن الوفاة طبيعية، ولم يكتشف أمرهما أحدًا.

وذكرت التحقيقات أنه بعد مماطلة العشيق للجزء الخاص به من الاتفاق بالتخلص من زوجته، قررت المتهمة تنفيذه انتقامًا منه فاستدرجت صديقتها- زوجة العشيق- لشقة بالطالبية وهشمت رأسها بحجر ثم تخلصت من جثتها بجوار الطريق الدائري.

وبعد القبض على المتهمة، اعترفت بأن علاقة غير شرعية تربطها بزوج المجني عليه.

وشرحت المتهمة، أنهما اتفقا على التخلص من زوجيهما ويتزوجان، وفي سبيل ذلك أحضر زوج المجني عليها أقراص حفظ الغلال، وسلمها لها فدستها لزوجها «شيف»- 57 سنة في مشروب، أدى إلى وفاته، واتخذت إجراءات الوفاة بصورة طبيعية، مشيرةً إلى أنه نظرًا لمماطلة عشيقها لها، فعقدت العزم على الانتقام منه بقتل زوجته، فاستدرجتها لشقتها غير المعلومة للمجني عليها، بزعم تنظيفها، وما أن وصلت باغتتها بالضرب باستخدام حجر أعددته مسبقا، حتى فارقت الحياة.

وقالت إنها وضعت المجني عليها بحقيبة سفر كبيرة، واستعانت بسيارة أجرة «تاكسي» في نقلها لمكان العثور عليها، وتركت الجثة بالمكان وانصرفت، وبضبط زوج المجني عليها، وبمواجهته اعترف بالجريمة.

كان قسم شرطة الطالبية، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة خادمة، 38 سنة، خلف السور الجانبي بالطريق الدائري دائرة القسم، وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها «خادمة»، 31 سنة، مقيمة بدائرة القسم الطالبية.

المصرى اليوم

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