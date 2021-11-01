حملات أمنية لـ«الأمن الاقتصادي» لإحكام السيطرة الأمنية

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3210 قضية متنوعة.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 11516 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و270 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحرى مدين لمصلحة الضرائب.

فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، وتم ضبط 110 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مبانى ومحلات بدون ترخيص، و1348 قضية تموينية متنوعة .

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.