أخبار عاجلة

رجال سلة الأهلي يواجهون الاتصالات في إياب ربع نهائي دوري المرتبط -
«مفيش تقدم والحالة حرجة».. ابنة سهير البابلي تكشف تطورات جديدة لصحة والدتها -
عبدالله سامي رئيسًا مشاركًا لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم «إياس» -
«القوى العاملة» تنظم ندوة عن دور التدريب المهني في توفير فرص العمل بسوهاج -
كل ما تريد معرفته عن «الكارت الموحد الذكي» لوسائل النقل -
إلهام شاهين لـ«الإعلاميين»: «متنقلوش عننا الوحش حتي لو شفتوه» -
الجيزة: إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة ٢١ فدانًا بمنشأة القناطر -
وزير الإسكان يتابع المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة (فيديو) -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 710 أقراص ترامادول -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طائرة «درون» مفككة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

حملات أمنية لـ«الأمن الاقتصادي» لإحكام السيطرة الأمنية

Print
حملات أمنية لـ«الأمن الاقتصادي» لإحكام السيطرة الأمنية حملات أمنية لـ«الأمن الاقتصادي» لإحكام السيطرة الأمنية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3210 قضية متنوعة.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 11516 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و270 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحرى مدين لمصلحة الضرائب.

فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، وتم ضبط 110 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مبانى ومحلات بدون ترخيص، و1348 قضية تموينية متنوعة .

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«معلومات الوزراء» يجري استطلاعًا حول رؤية المصريين لوضع« كورونا» خلال الـ3 شهور المقبلة

«معلومات الوزراء» يجري استطلاعًا حول رؤية المصريين لوضع« كورونا» خلال الـ3 شهور المقبلة

تلقى 114 ألف شكوى نصيب الوزارات 69%.. مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال أكتوبر

تلقى 114 ألف شكوى نصيب الوزارات 69%.. مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال أكتوبر

وزير العدل نيابة عن رئيس مجلس الوزراء : بيت العائلة المصرية يؤكد أن مصر وطن يتسع الجميع

وزير العدل نيابة عن رئيس مجلس الوزراء : بيت العائلة المصرية يؤكد أن مصر وطن يتسع الجميع

«القوى العاملة»: تعيين 1203 شباب بينهم 35 من ذوي القدرات وتحرير 35 محضر مخالفات بالبحر الأحمر

«القوى العاملة»: تعيين 1203 شباب بينهم 35 من ذوي القدرات وتحرير 35 محضر مخالفات بالبحر الأحمر