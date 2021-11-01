ضبط عاطل بحوزته أقراص مخدرة بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار بالقاهرة.

ورصدت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة عاطل، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاوية نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وعثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض «مطواة».

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.