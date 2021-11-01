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القبض على رئيس حملة وهمية لدعم مكافحة الفساد بالبحيرة

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القبض على رئيس حملة وهمية لدعم مكافحة الفساد بالبحيرة القبض على رئيس حملة وهمية لدعم مكافحة الفساد بالبحيرة

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، القبض على رئيس حملة وهمية لدعم مكافحة الفساد بالبحيرة، واستيلائه على أموال العديد من الأشخاص بعد إيهامهم بقدرته ونفوذه المزعوم وتسليمهم كارنيهات باسم تلك الحملة الوهمية بوظائف مختلفة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت زعم رئاسته حملة لدعم مكافحة الفساد، مدعيًا علاقاته بكبار المسؤولين بالدولة، متخذًا مقرًا لتلك الجمعية والحملة الوهمية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة «دون ترخيص» وتلقيه مبالغ مالية منهم بعد إيهام ضحاياه بقدرته ونفوذه المزعوم وتسليمهم كارنيهات باسم تلك الحملة الوهمية بوظائف مختلفة.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات توصل رجال الأمن إلى بعض الضحايا الذين قرروا قيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بقدرته ونفوذه المزعوم وتسليمهم كارنيهات باسم تلك الحملة الوهمية بوظائف مختلفة.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بمقر الجمعية، وبتفتيش المقر عثرت القوات على مجموعة من الكارنيهات بأسماء بعض الأشخاص منسوبة لبعض الجهات، وبمواجهته اعترف بممارسة ذلك النشاط الإجرامي.

المصرى اليوم

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