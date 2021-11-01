ليست في "قرداحي" ولا "الاتصال بصديق".. الحل إيقاف إرهاب "حزب الشيطان" وهيمنته على الدولة اللبنانية

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مركز "استهداف الإرهاب" يصنّف الحزب كجماعة "إرهابية" والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية تحاربه

يخطئ من يظن أن الأزمة الأخيرة بين دول الخليج وبيروت هي بسبب “جورج قرداحي” الوزير الذي يظن أن العلاقات مع الدول مثل برامج “افتح قلبك” و”المسامح كريم”، يمكن حلها بالاتصال بصديق أو حذف حليفين، القضية أكبر ذلك من خلال هيمنة حزب “الشيطان” على مفاصل الدولة اللبنانية، التي اضطر رئيسها ميشيل عون للتحالف معه، لتسير الجمهورية التي كانت مضرب مثل إلى الهاوية.

يذكر جميع اللبنانيون أحداث 7 أيار 2008، عندما تحركت مليشيا حزب الله عسكريًا في بيروت والجبل، وفرضت على الدولة إلغاء قراراتها السيادية بتفكيك شبكة اتصالات الحزب، وإقالة الضابط المسؤول عن أمن مطار بيروت، من دون أن تتحرك قوات الجيش والأمن لمواجهته، كاشفةً بذلك أنها صاحبة السلطة الحقيقية في لبنان بقوة السلاح والدعم الإيراني.

تجريد مليشيا حزب الله الإرهابي من سلاحها هو بداية تصحيح الوضع داخل لبنان المسيطر عليه من قبل هذه المليشيا التي تسببت سيطرتها على البلاد وسياسة فرض الأمر الواقع إلى الكارثة الاقتصادية والإنسانية الكبيرة التي يشهدها لبنان اليوم، وهو ما يجعل من الدعوة لمعالجة السلاح غير الشرعي أمرًا بالغ الأهمية لأمن واستقرار لبنان واللبنانيين.

لقد صنفت المملكة العربية السعودية، مليشيا حزب الله منظمة إرهابية، ووضعت العديد من قياداتها والكيانات التجارية المرتبطة بالحزب، على قائمة "الارهاب"، وفرضت عقوبات عليهم، بالتعاون مع الدول الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب". كما رحبت بقرار العديد من الدول إدراج الحزب ضمن قوائم الإرهاب لديها، وحثت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ مثل هذه الخطوة.