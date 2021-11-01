أخضر اليد يختتم معســكر الشـرقية.. ويغـادر للدوحـة

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يواجـه إيران غداً في أولى مواجهات بطولة قطر الدولية

يدشن المنتخب السعـودي الأول لكرة اليـد غداً الثلاثاء أولى مواجهاته في بطولة قطر الدولية الودية التي تستمر حتى السادس من شهر نوفمبر الجاري بمشاركة "السعودية، قطر، الكويت، إيران"، ويواجه الأخضر نظيره "إيران" عند السـاعة الرابعة والنصف على صالة نادي الدحيل.

وتعد مشاركة الأخضـر في البطولة الدولية الودية ضمن البرنامج الزمني الإعدادي للبطولة الآسيوية العشرين للرجال المقرر إقامتها في "المنطقة الشرقية" خلال الفترة من 18 – 31 يناير 2022م، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2023م بالسويد وبولندا؛ إذ اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد أمس الأحد 31 أكتوبر 2021م معسكره التدريبي في المنطقة الشـرقية، والذي شهد حضور ووجود فاضل النمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد في لتدريبات التي يشرف عليها الفرنسي "ديديه دينارت" وطاقم عمله الفني؛ للاطمئنان على سير المعسكر والوقوف على كافة تحضيرات أخضر اليد للبطولة الودية.

وفي نفس السياق، تغادر بعثة الأخضر عصر اليوم الاثنين للعاصمة القطرية الدوحة، حيث اختار الجهاز الفني 23 لاعباً وهم: عبدالله سلام، أحمد العلي، محمد العباس، عباس الصفار، عبدالله الحليلي، حسن تريك، محمد الزاير، حيدر الخضراوي، يوسف الطويل، حيدر الحسن، محمد النصفان، أحمد هزازي، عبدالرحمن المولد، عمرو عبدالسلام، حسام جاد، مرهون الماء، هشام العبيدي، ماجد أبو الرحي، حسين فريج، عبدالله عباس، حسن الجنبي، صادق المحسن، مصطفى الحسن.