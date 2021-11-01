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ضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة «خامات حديدية» بالقاهرة

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ضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة «خامات حديدية» بالقاهرة ضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة «خامات حديدية» بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط كمية من الخامات الحديدية بحوزة 3 أشخاص قاموا بسرقتها من موقع إنشائى بأسلوب «المغافلة».

وتابعت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وتم ضبطهم حال استقلالهم مركبة «توك توك» ملك أحدهم، وبحوزتهم 93 شدادة حديدية مختلفة الأحجام و17 واير صلب و5 مسامير كبيرة الحجم ومبلغ مالى ضُبط بحوزة أحدهم.

وبمواجهتهم عن مصدر المضبوطات، اعترف اثنان منهم بسرقتها من داخل موقع إنشائى بدائرة قسم شرطة الشروق محل عمل أحدهما بأسلوب «المغافلة» بقصد التصرف فيها بالبيع للثالث مقابل المبلغ المالى المضبوط بحوزته، واعترفا بأنهما كانا في سبيلهما لنقلها لمخزن خردة ملك المتهم الأخير كائن بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهمين الآخرين أيدها، واعترف بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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