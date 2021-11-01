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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1305 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وفى الجيزة تم ضبط 152 قضية بمضبوطات وزنت 29،356 طن، و68832 قطعة و4660 عبوة و33300 لتر و17452 إسطوانة.

وفى الفيوم تم ضبط قائد سيارة حال سيره بالسيارة وبحوزته 4 طن زبدة معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

وفى الإسكندرية تم ضبط 3 طن كاكاو بودرة ومواد خام بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لإحتوائها على شوائب وأتربة، و1،250 طن هوالك بسكويت غير صالحة للإستهلاك الآدمى بقصد إعادة تدويرها وإدخالها في عملية التصنيع وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية.

وفى القاهرة تم ضبط 73000 قرص أدوية خاصة بعلاج الضغط والسكر والتخسيس مهربه جمركيا وبدون مستندات مجهولة المصدر، وغير مسجلة وغير مصرح بتداولها بالأسواق وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن صيدلية.

وفى البحيرة تم ضبط 2 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام الحيوانى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.