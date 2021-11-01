بتعاملات تجاوزت 23 مليون جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في السويس

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، من ضبط أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك إحدى شركات الدعاية والإعلان بمحافظة السويس، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، نظير قيام الشركة الخاصة به ببث برامج وفيديوهات لبعض الأشخاص على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» من خلال عدد من المواقع التي تقوم بإرسال تحويلات إلى أصحاب الفيديوهات الأكثر انتشاراً ومشاهدة على تلك المواقع.

وأضافت التحريات أن المتهم يتلقى المبالغ المالية الخاصة بأصحاب تلك الفيديوهات بالعملة الأجنبية، والتى يتم إرسالها إليه من إحدى الدول الأجنبية على حساباته البنكية أو من خلال تحويلات من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لهم مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2017 طبقاً للفحص المستندى بلغت 1.5 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 23 مليونًا و640 ألف جنيه مصري.