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وفاة مبتكر وصفة التيراميسو عن عمر يناهز 93 عام

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وفاة مبتكر وصفة التيراميسو عن عمر يناهز 93 عام وفاة مبتكر وصفة التيراميسو عن عمر يناهز 93 عام

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توفى الشيف الإيطالي أدو كامبيول، الملقب بـ «أبوالتيراميسو» من قبل وسائل الإعلام الإيطالية، عن عمر يناهز 93 عام.

وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، كان الشيف الشهير هو مبتكر وصفة حلوى التيراميسو الشهيرة، وصاحب مطعم «لو بيكيري» بشمال إيطاليا، وكان يشتهر باتكار وصفات الحلوة الشهية هو وزوجته.

أشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن كامبيول توصل إلى وصفة التيراميسو التي أبهرت العالم عن طريق الصدفة أثناء فشله في إعداد آيس كريم الفانيليا.

وتمت إضافة الطبق، الذي يحتوي على البسكويت المنقوع بالقهوة، إلى قائمة الشيف الإيطالي وزوجته في عام 1972 ولكنه لم يحصل على براءة اختراع.

ونعى لوكا زايا، حاكم منطقة فينيتو، عبر توتر الشيف الإيطالي الراحل قائلًا: «فقدنا نجمًا آخر في تاريخ الطعام والنبيذ».

يذكر أنه كانت هناك خلافات طويلة الأمد حول أصل وصفة التيراميسو، بما في ذلك الادعاءات بأنها كانت تُستخدم كمنشط جنسي في بعض الأماكن في إيطاليا، لكن رغم ذلك انتشرت الوصفة على نطاق واسع وتم تطويرها.

مخترع التيراميسو وزوجته

المصرى اليوم

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