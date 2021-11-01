اشتبكت مع القراصنة .. «البحرية الإيرانية» تنقذ ناقلة نفط عند خليج عدن

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتبكت دورية الحماية البحرية التابعة للجيش الايراني المرافقة لناقلة نفط إيرانية، مع قراصنة اليوم وهي في طريقها إلى خليج عدن، قبل دخولها مضيق باب المندب.

وقال تقرير لوكالة فارس للأنباء اليوم إن أربعة زوارق مشبوهة تحمل من 4 إلى 6 ركاب مسلحين حاولت مهاجمة الناقلة والاقتراب منها، لكن دورية الحماية المرافقة اتخذت الإجراءات في الوقت المناسب وتبادلت إطلاق النار التحذيري مما ارغم القراصنة على الهروب من موقع السفينة .

وهو ما أكده تقرير لوكالة الجمهورية الإسلامية «إرنا» والتي قالت إن الفريق المرافق للسلاح البحري والتابع للجيش الإيراني المنتشر على الناقلة الإيرانية اشتبك مع القراصنة بينما كانت الناقلة في طريقها إلى خليج عدن .

وافادت العلاقات العامة للجيش بانها كانت 4 زوارق مشبوهة اقتربت من الناقلة الايرانية اليوم الاثنين ولكن تحركت فرق الحراسة المنتشرة في المنطقة على الفور وبادرت بإطلاق النيران التحذيرية مما لاذت زوارق بالفرار.