أخبار عاجلة

رجال سلة الأهلي يواجهون الاتصالات في إياب ربع نهائي دوري المرتبط -
«مفيش تقدم والحالة حرجة».. ابنة سهير البابلي تكشف تطورات جديدة لصحة والدتها -
عبدالله سامي رئيسًا مشاركًا لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم «إياس» -
«القوى العاملة» تنظم ندوة عن دور التدريب المهني في توفير فرص العمل بسوهاج -
كل ما تريد معرفته عن «الكارت الموحد الذكي» لوسائل النقل -
إلهام شاهين لـ«الإعلاميين»: «متنقلوش عننا الوحش حتي لو شفتوه» -
الجيزة: إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة ٢١ فدانًا بمنشأة القناطر -
وزير الإسكان يتابع المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة (فيديو) -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 710 أقراص ترامادول -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طائرة «درون» مفككة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة حلوان تنظم يوم لنظافة وحماية النيل

Print
جامعة حلوان تنظم يوم لنظافة وحماية النيل جامعة حلوان تنظم يوم لنظافة وحماية النيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان يوم لنظافة وحماية النيل بمقر جمعية الكشافة البحرية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وراشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطارق اسماعيل مدير الادارة، وذلك بمشاركة اتحاد الطلاب برئاسة الطالب على السيد، والطالب عمر حمدي أمين لجنة الجوالة، وبحضور الدكتور بلال عبدالعزيز مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة .

أكد الدكتور ممدوح مهدي على أهمية الأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتوطيد أواصر الصداقة وتنمية المهارات والخبرات، مضيفاً أن مياه النيل هي ينبوع الحياة لذا يجب الحفاظ عليها من حيث النظافة وعدم إهدارها وتعظيم المنفعة منها.

وقد انقسمت المجموعات المشاركة لمجموعة تجديف وتجميع المخلفات، مجموعة أشغال فنية بإستخدام الزجاجات الفارغة والألوان لإعادة تدويرها، مجموعة لرسم بوسترات للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه النيل، وتم استكمال النشاط بكرنفال جوالة كليات الجامعة امام المطعم المركزى، ومسابقة بوسترات توعية طلاب الجامعة بأهمية الحفاظ على مياه النيل، واشغال فنية بانرات بصور الفعاليات التي تم تنفيذها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«معلومات الوزراء» يجري استطلاعًا حول رؤية المصريين لوضع« كورونا» خلال الـ3 شهور المقبلة

«معلومات الوزراء» يجري استطلاعًا حول رؤية المصريين لوضع« كورونا» خلال الـ3 شهور المقبلة

تلقى 114 ألف شكوى نصيب الوزارات 69%.. مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال أكتوبر

تلقى 114 ألف شكوى نصيب الوزارات 69%.. مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال أكتوبر

وزير العدل نيابة عن رئيس مجلس الوزراء : بيت العائلة المصرية يؤكد أن مصر وطن يتسع الجميع

وزير العدل نيابة عن رئيس مجلس الوزراء : بيت العائلة المصرية يؤكد أن مصر وطن يتسع الجميع

«القوى العاملة»: تعيين 1203 شباب بينهم 35 من ذوي القدرات وتحرير 35 محضر مخالفات بالبحر الأحمر

«القوى العاملة»: تعيين 1203 شباب بينهم 35 من ذوي القدرات وتحرير 35 محضر مخالفات بالبحر الأحمر