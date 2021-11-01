جامعة حلوان تنظم يوم لنظافة وحماية النيل

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نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان يوم لنظافة وحماية النيل بمقر جمعية الكشافة البحرية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وراشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطارق اسماعيل مدير الادارة، وذلك بمشاركة اتحاد الطلاب برئاسة الطالب على السيد، والطالب عمر حمدي أمين لجنة الجوالة، وبحضور الدكتور بلال عبدالعزيز مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة .

أكد الدكتور ممدوح مهدي على أهمية الأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتوطيد أواصر الصداقة وتنمية المهارات والخبرات، مضيفاً أن مياه النيل هي ينبوع الحياة لذا يجب الحفاظ عليها من حيث النظافة وعدم إهدارها وتعظيم المنفعة منها.

وقد انقسمت المجموعات المشاركة لمجموعة تجديف وتجميع المخلفات، مجموعة أشغال فنية بإستخدام الزجاجات الفارغة والألوان لإعادة تدويرها، مجموعة لرسم بوسترات للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه النيل، وتم استكمال النشاط بكرنفال جوالة كليات الجامعة امام المطعم المركزى، ومسابقة بوسترات توعية طلاب الجامعة بأهمية الحفاظ على مياه النيل، واشغال فنية بانرات بصور الفعاليات التي تم تنفيذها.