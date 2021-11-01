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ميدو: طارق حامد أكثر لاعب في بيطور من نفسه

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ميدو: طارق حامد أكثر لاعب في مصر بيطور من نفسه ميدو: طارق حامد أكثر لاعب في بيطور من نفسه

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أشاد أحمد حسام «ميدو»، نجم الأسبق، بالمستوى الذي يقدمه طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في الفترة الأخيرة.

وكتب «ميدو»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» :«طارق حامد، اكتر لاعيب في بيطور نفسه، وهو في سموحه كان بيضرب بس ولما جه الزمالك بدأ يتعلم ازاي يفضي نفسه ويمرر لكن معظمها تمريرات سلبيه، بعد كده بدأ يتعلم يمرر بين الخطوط بشكل جيد واخيرا بدأ يعمل تمريرات طويلة قطرية زي الجول التاني امبارح ده غير ان عدد انذاراته اصبح اقل بكتير!».

يذكر أن الزمالك فاز على طلائع الجيش، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس الأحد، على الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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