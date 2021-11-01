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إرتياح بعد تماثل الشناوى للشفاء وتاكد مشاركتة فى «القمة»

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إرتياح بعد تماثل الشناوى للشفاء وتاكد مشاركتة فى «القمة» إرتياح بعد تماثل الشناوى للشفاء وتاكد مشاركتة فى «القمة»

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أعلن الأهلى جاهزية محمد الشناوى حارس المرمى للمشاركة في مباراة القمة أمام المقررة الجمعة المقبل في الجولة الثالثة للدورى بعد تعافية تماما من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الخلفية ورغم جاهزية الحارس لكن موسيمانى فضل إراحتة في مباراة البنك الأهلى ليكون جاهز تماما للمشاركة في القمة .

ويلعب الأهلى مباراة ودية الثلاثاء أمام فريق المرج على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بهدف تجربة اللاعبين خصوصا الذين لم يشاركوا في المباريات الرسمية،فضلا عن تطبيق بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال مباراة القمة، فيما يدخل الأهلى معسكر مغلق غدا الأربعاء بناء على رغبة موسيمانى لتجهيز كل العناصر جيدا للقمة .
وخاض الأهلى تدريباتة اليوم بدون راحة عقب مباراة البنك الأهلى وقاد كابيللو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، كما خاض رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

المصرى اليوم

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