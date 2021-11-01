ضبط لحوم مفرومة مغشوشة بالخليفة

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تمكن رجال مباحث التموين من ضبط المسؤول عن ثلاجة لحوم كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة لإدارته الثلاجة «دون ترخيص» وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية «لحوم» مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل الثلاجة على «415 كيلو جرام لحوم مفرومة- سجق- كبدة- ممبار»، وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.