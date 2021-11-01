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ضبط لحوم فاسدة بالزيتون

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ضبط لحوم فاسدة بالزيتون ضبط لحوم فاسدة بالزيتون

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تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن محل لحوم كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، وعثر بداخل المحل على "270 كيلو جرام " سجق - كبدة - لحوم - كفتة - رنجة – دواجن" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصرى اليوم

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