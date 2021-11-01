كيروش يفكر في ضم محمد شريف بسبب إصابة عمر مرموش

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ارتفعت أسهم محمد شريف لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى العودة لصفوف المنتخب الوطنى الذى يستعد لخوض مباراتي أنجولا والجابون المقرر لهما 12 و16 فبراير الجارى، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر العام المقبل.

حيث نجح محمد شريف فى استعاده خطورتة على مرمي المنافس بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد فى مرمى البنك الأهلى، ومما زاد من اقتراب شريف للانضمام لمعسكر الفراعنة .

يأتى هذا فى الوقت تأكد صعوبة لحاق عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألمانى بالمعسكر المقبل و الذى كان متواجدا فى المعسكر الأخير وشارك فى مباراتى ليبيا ونجح فى تسجيل هدف فى المباراة الأولى من تسديده قوية .

حيث تعرض مرموش لاصابة قوية فى كاحل قدمة حرمته من المشاركة فى اخر مباريات الفريق أمام أوجسبورج وحاجته لبعض الوقت للعودة للمباريات الرسمية مع نادية .

ووفقا للدكتور محمد أبو العلا طبيبب المنتخب أن اللاعب أمامه برنامج تاهيلى طويل من اجل استعادة كامل لياقتة ومن المبكر حسم موقفه من المعسكر .

كما وضه كارلوس كيروش أحمد ياسر يان فى حساباته خلال المعسكر المقبل، بعد ظهورة بمستوى طيب مع فريقه فى الدورى التركي .