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يحيي الكومي يصدم جماهير الإسماعيلي بسبب الديون

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يحيي الكومي يصدم جماهير الإسماعيلي بسبب الديون يحيي الكومي يصدم جماهير الإسماعيلي بسبب الديون

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كشف يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن قيمة الديون الواجبة على النادي، بعدما عرف كل كبيرة وصغيرة داخل النادي بعد نجاحه في الانتخابات.

وقال يحيي الكومي في تصريحات إذاعة :«الوضع صعب في النادي والنتائج محبطة جداً»الفرقة تعبانة والدنيا مديونة«، علينا ديون بقيمة 60 مليون جنيه، هذا هو لرقم المعتمد، ولكن الديون الجديدة والمنتظرة ستكون بحوالي 25 مليون جنيه بسبب أزمة إبراهيم حسن، هذا بحكم الفيفا وإذا لم نسدد سيخصم منا نقاط.

وأختتم: هناك أمور ضرورية سندفعها لتسيير الأمور مثل المرتبات، لكن لن أدفع من جيبي الخاص إلا في حالة الضرورة القصوى وحاجة النادي إلى سيولة، ولدينا أفكار غير تقليدية ولكن أقل شئ 6 أشهر أو سنة حتى تعود علينا بفائدة مادية، وسنطرح شركة الاسماعيلي للاستثمار الرياضي.

المصرى اليوم

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