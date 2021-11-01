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الشرقية.. إغلاق 4 منشآت ورصد 135 مخالفة

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الشرقية.. إغلاق 4 منشآت ورصد 135 مخالفة الشرقية.. إغلاق 4 منشآت ورصد 135 مخالفة
الأمانة نفذت 1286 جولة في الأسواق والمراكز التجارية

الشرقية.. إغلاق 4 منشآت ورصد 135 مخالفة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1286 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 4 منشآت مخالفة، ورصد 135 مخالفة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والصحية وتطبيق "توكلنا".
وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 9 بلاغات، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للأنظمة البلدية والإجراءات الاحترازية وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقًا للصحة والسلامة العامة.
ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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