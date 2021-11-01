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"التجارة" تُشَهِّر بشركة خَزّنت منتجات إنارة مغشوشة

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"التجارة" تُشَهِّر بشركة خَزّنت منتجات إنارة مغشوشة "التجارة" تُشَهِّر بشركة خَزّنت منتجات إنارة مغشوشة

شَهّرت وزارة التجارة، بشركة تختص بتجارة الأدوات الكهربائية بمدينة الرياض؛ إثر صدور حكم قضائي بإدانة الشركة ومديرها المقيم من جنسية صينية، بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، بعد ضبط 3.878 منتج إنارة مغشوشًا وغير مطابق للمواصفات القياسية بمستودع تابع للشركة.

ونشرت الوزارة الحكمَ القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في الرياض، والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد المخالف عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ونشر الحُكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة "التجارة" حماية وحفظ حقوق المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري؛ حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، مع التشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.وزارة التجارة مكافحة التستر التجاري التستر التجاري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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