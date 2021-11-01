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الكيمياء الحيوية بـ11.9%.. رئيس جامعة الإسكندرية: نشر 60 بحثاً جديداً بمنصة سكوبس العالمية

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الكيمياء الحيوية بـ11.9%.. رئيس جامعة الإسكندرية: نشر 60 بحثاً جديداً بمنصة سكوبس العالمية الكيمياء الحيوية بـ11.9%.. رئيس جامعة الإسكندرية: نشر 60 بحثاً جديداً بمنصة سكوبس العالمية

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قال أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا بنشر 60 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة «سكوبس ‏Scopus»‏ العالمية، اليوم الاثنين.

وأضاف رئيس الجامعة أن نتائج هذا الأسبوع، أظهرت أن النشر الدولى كان جيدًا (60 بحث) وكان توزيع التخصصات كالتالي في مجال العلوم الأساسية (34%) وشملت كلا من الكيمياء الحيوية الوراثية والبيولوجيا الجزيئية (11.9%)، الكيمياء (8.3%)، الفيزياء والفلك (4.6%)، علوم الحاسب (4.6%)، علوم الأرض (4.6%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (17.4%)، فالهندسة (8.3%)، ثم علوم المواد (7.3%)، فالزراعة والعلوم البيولوجية (4.6%)، العلوم الاجتماعية (4.6%)، والهندسة الكيميائية (3.7%).

وتابع :أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولى واضح في إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية (16 بحث)، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية (6 أبحاث)، فالهند (4 أبحاث)، فكندا والمملكة المتحدة (3 أبحاث) لكل منهما، فإيطاليا والإمارات العربية المتحدة (بحثين) لكل منهما، وغيرهم من دول العالم.

كانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وجامعة الطائف، وغيرهم من الجامعات.

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