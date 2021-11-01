وكيل «تعليم مطروح» يشارك في ورشة عمل حوكمة التعليم والتدريب المزدوج الجديدة

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شهد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الإثنين، في فعاليات اليوم الأول لورشة العمل الخاصة بتنفيذ حوكمة التعليم والتدريب المزدوج الجديدة والتي يتم تنظيمها لمدة يومين بأحد الفنادق.

وأوضح وكيل الوزارة أن ورشة العمل تستهدف استعراض الإجراءات التنفيذية لحوكمة التعليم وعرض آليات المتابعة علي تنفيذ منظومة التدريب المزدوج بالإضافة إلى مناقشة الخطوط العريضة الخاصة بالخطة التنفيذية لمشروع الدعم الفني للمبادرة الشاملة للتعليم الفني (TCTI)- جي أي زد.

وأوضح سلامة أن ورشة العمل تأتي بالتعاون بين وزارة التعليم ممثلة للإدارة العامة للتعليم الفني بالتعاون مع منظمات العمل المدني الممثلة في جمعية رجال أعمال الاسكندرية واتحاد الصناعات المصرية والأتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين والتعاون الالماني لدعم التعليم المذدوج إيماناً بالدور المحوري الذي تؤديه المدارس الفنية لتخريج كوادر مدربة ذات كفاءة عالية وذلك في إطار التلبية الملحة والواقعية لاحتياجات سوق العمل لدعم الاقتصاد المصري .